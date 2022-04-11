Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофы

Смоленская катастрофа / 24tv.ua

Россия причастна к авиакатастрофе самолета экс-президента Леха Качиньского, произошедшей 10 апреля 2010 года.

Как рассказал глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич, главной причиной трагедии был взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.

"Причиной крушения 10 апреля 2010 года над Смоленском стал акт незаконного влияния российской стороны на самолет Ту-154М делегации президента Польши",- сказал Мацеревич.

Как подчеркнул глава комиссии, основным и безоговорочным доказательством этого акта вмешательства был "взрыв в левом крыле" на расстоянии ста метров до березы (с которой произошло первое столкновение самолета. - Ред.) над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам

Смоленская катастрофа - что известно

10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.

Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.

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