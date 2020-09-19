УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии

19 сентября 2020, 21:36

Все туристы с 6 лет должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Египет,пирамида
Египет обновила правила для туристов / Reuters

Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной свободным от эпидемии COVID-19. Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.

Новые правила для безопасного путешествия во время пандемии в Египет прокомментировали в МИД Украины, говориться в ТСН.ua.

Путешественники должны показать отрицательный результат ПЦР-тест коронавирус

Теперь все туристы с 6 лет должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Тем гражданам, которые прибывают в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не имеют при себе сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста, разрешается сделать ПЦР-тест непосредственно по прибытии в этих четырех аэропортах за 30 долларов.

Самоизоляция при позитивном тесте на коронавирусе при въезде в страну

Как сообщают в Министерстве иностранных дел, туристы, которые при въезде в Египет имеют положительный результат ПЦР-теста, должны пройти карантин в отдельно выделенных помещениях забронированного ими отеля. Учитывая наличие инфекции, такая категория туристов во время изоляции не может пользоваться удобствами отеля. Самоизоляция продлиться до того момента, пока тест не покажет отрицательный результат, зачастую на это уходит 7 дней, после первичного тестирования.

Не допускаются туристы к посадке в самолет с позитивным ПЦР-тестом. А в случае назначения местным врачом специальных препаратов, они предоставляются больным бесплатно.

Самоизоляция за счет гостиницы

Как сообщают в Министерстве иностранных дел, расходы на самоизоляцию туристов покрываются гостиницей. В случае, если турист вынужден оставаться на карантине и после уплаченного им срока, отель бесплатно продлевает срок пребывания лица до получения ею отрицательного результата ПЦР-теста.

новости Египта коронавирус коронавирус в мире туризм
Сейчас вы просматриваете новость «Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:04
Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД
22:03
"Раздули грязную историю": нардеп оправдалась за интимную переписку
21:36
Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии
21:33
Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных Видео
21:00
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
20:27
Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными
20:06
Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального Видео
20:04
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
20:01
Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом
19:50
Гороскоп для всех на 20 сентября: кому сулят неожиданности Видео
19:45
Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине Видео
19:30
В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке Видео
19:27
Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие Видео
19:15
На съезде партии Блок Эдуарда Гурвица выдвинули кандидата на пост мэра Одессы актуально
18:57
Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина Видео
18:52
От скромности не умрет: Путин ошарашил заявлением о "супероружии"
17:42
"Иди домой, бл*дь тупая": в Минске силовики жестко разогнали женский марш протеста Видео
17:20
Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера Видео
17:03
В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19 Видео
16:57
"Путин, выпей Новичок": Хабаровск накрыла новая волна протестов Видео
16:28
Кравчук назвал условие полной остановки мирных переговоров по Донбассу Видео
16:12
"Пошел на х*й, Эрдоган": между Турцией и Грецией разразился скандал Видео
16:11
В Крыму оккупанты "урежут" подачу воды курортам: назвали тревожную причину Видео
15:57
У Навального объяснили, почему следы Новичка нашли только на бутылке с водой Видео
15:49
В Беларуси выступили против встречи Тихановской с главами МИД ЕС Видео
15:45
"Слугам" выгодно проиграть: Арахамия отличился странным заявлением насчет местных выборов Видео
15:26
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
15:24
Дело подозреваемого в жестоком избиении Балуха: суд принял жесткое решение Видео
15:16
Илларионов оценил вероятность революции в России Видео
14:51
В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зон: главные изменения Видео
14:25
Заморозки в Украине: синоптик предупредила, каким областям грозит "удар" Видео
14:09
Россия шантажирует Зеленского: эксперт назвал главную цель Кремля на Донбассе Видео
13:43
Один знак Зодиака в День осеннего равноденствия ждет "переворот" – астрологи Видео
13:23
Венгерские ученые сделали печальное открытие о коронавирусе Видео
13:22
В ЕС снова устроили блокаду санкций против режима Лукашенко: названа причина Видео
12:36
Коронавирус в Киеве подбирается к антирекорду: названо число новых больных Видео
12:34
Навальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления Видео
12:00
Эксперт объяснил, зачем Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом Видео
11:57
История с Навальным плохо кончится для Путина – Марчук Видео
11:49
Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью Видео
11:25
Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных Видео
11:17
Под Хотином пассажирский микроавтобус попал в смертельное ДТП: много пострадавших Видео
10:52
В Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки - Степанов Видео
10:29
Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира" Видео
10:29
Зачем Лукашенко закрылся в Беларуси мнение
10:22
Тихановская отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси Видео
09:35
В работе мессенджера Telegram в субботу произошел сбой
09:35
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
08:46
На этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизации мнение
08:27
У Зеленского высказались о "тайных соглашениях" с Россией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять