Путин готов на "договорняк" с Западом насчет Лукашенко – политолог

Владимир Путин готов на договоренность с Западом относительно Александра Лукашенко, поделился эксперт / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский считает, что президент РФ Владимир Путин хочет договориться с Западом об уходе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава России готов на уход Лукашенко только на условиях предварительных договоренностей со странами Запада, рассказал эксперт в интервью fontanka.ru.

По словам Белковского, Путин понимает, что белорусский лидер все равно сольется, но поторговаться надо, а чтобы торговаться, нужно создавать угрозы.

"Путин хочет договориться. Он готов на уход Александра Григорьевича Лукашенко, но только на условиях предварительных договоренностей с Западом. Просто так сливать Лукашенко бесплатно Путин не хочет...", – утверждает политолог.

Ранее директор аналитического центра Третий сектор – политолог Андрей Золотарев, говорил, что Россия, скорее всего, будет готовить трансферт власти в Беларуси – плавно, без массовых потрясений, и сделает ставку на кандидатуру, которая для нее комфортна и более прогнозируемая, чем Александр Лукашенко.