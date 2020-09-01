Путин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка"

Переход России на удаленное обучение показывает, что мы - не "страна-бензоколонка" - Путин / Reuters

Переход учебных заведений в России на дистанционное обучение свидетельствует о том, что страна является не бензоколонкой, а передовым государством, в котором присутствуют новые технологии.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока, который транслировал телеканал Россия-1.

По его словам, перед российским государством стоит еще много вызовов, однако такие моменты, как переход учебных заведений на удаленный формат обучения, уже свидетельствуют о присутствии высоких возможностей в области технологий.

"Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями", - заверил Путин, подчеркнув, что данная мера оказалась вынужденной в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.Читайте также"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах Украины

Ранее Владимир Путин резко раскритиковал тех людей, которые занимаются переписыванием истории и назвал их "коллаборационистами сегодняшнего дня".

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему Путину не нравятся заявления о Второй мировой войне, в которых СССР приравнивается к фашистской Германии.