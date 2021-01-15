Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Партнеры Евросоюза поддержали санкции против Беларуси.
Пять государств - партнеров ЕС присоединились к санкциям Европейского союза против Беларуси. Среди них - Черногория и Албания, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии", - говорится в сообщении.
Санкции против режима Лукашенко
- Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и решительно осуждает итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа на территории РБ и завершившихся официально провозглашенной победой Лукашенко, а также применение насилия против активистов.
- Евросоюз 17 декабря принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
- 5 декабря лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала США усилить давление на официальный Минск и принять законопроект, который позволит американскому президенту расширить санкции в отношении режима Лукашенко.
Автор: Екатерина Трохимчук