Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Пять стран ввели санкции против Лукашенко / Reuters

Пять государств - партнеров ЕС присоединились к санкциям Европейского союза против Беларуси. Среди них - Черногория и Албания, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии", - говорится в сообщении.

Санкции против режима Лукашенко