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"Ракеты оказались очень старыми": Дания отказалась предоставить Украине оружие

9 февраля 2022, 23:02

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство повысило уровень готовности обороны.

Дания не будет поставлять оружие Украине / fmn.dk

Дания не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения, заявил министр обороны страны Мортен Бодсков.

По его словам, ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми, сообщает The Copenhagen Post.

По его словам, 400 ракет Stinger, поставка которых обсуждалась, оказались слишком старыми. Он также отметил, что Дания не намерена отправлять другое вооружение.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство повысило уровень готовности обороны. А также перебросило два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

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Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

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