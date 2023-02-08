Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число жертв резко возросло

Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 7 тысяч человек.

В Турции и Сирии выросло число жертв в результате землетрясения / Sabah.co.tr

В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, которое разрушило огромное количество домов и забрало жизни тысяч людей. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы, там все еще находятся люди. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, количество погибших в этих странах уже достигло 7266 человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил, что в его стране землетрясение забрало жизни 5434 человек. В свою очередь в Сирии погибли 1832 человека.

Последствия землетрясения в Сирии и Турции

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Спасатели продолжают раскапывать обломки разрушенных зданий в поисках выживших, количество жертв может увеличиться.

В результате землетрясений обрушилось 5 775 зданий.

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