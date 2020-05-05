Рейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУ

Бойцов ВСУ в очередной раз оценили международные эксперты / УНИАН

Бойцы Вооруженных Сил Украины заняли 27 место в новой версии международного рейтинга Global Firepower.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Defense Express. Всего в рейтинг вошли 138 стран. Армии оценивали ровно по полусотне показателей (вооружение, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и т.д.). Однако, при этом не брался в расчет боевой опыт армии.

Общий индекс Украины в 2020-м составил 0,4457.

Возглавляют рейтинг (в который уже раз) армия США — у нее рейтинг 0,0681. Кроме того, в первую пятерку входят Россия, Китай, Индия и Япония.

Напомним, ранее авторитетные западные эксперты обнародовали новую версию рейтинга сильнейших армий мира (за 2019 год). Украинскую армию поставили на 29-е место рейтинга - с индексом 0,5082