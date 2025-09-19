Укр
РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условие

Алексей Тесля
19 сентября 2025, 17:27
Если провокация состоится, это даст Кремлю основания выдвигать ультиматумы Европе.
НАТО, Путин
Владимир Путин может проверять реакцию НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Леонова:

  • РФ может начать новые гибридные действия
  • Самый простой вариант - провокация в странах Балтии

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заявил о том, что Кремль видит завершение войны только в форме капитуляции Украины.

"Ради этого Россия стремится давить прежде всего на Европу. В Москве убеждены, что именно европейская позиция мешает украинской капитуляции, и это хорошо видно из кремлевской риторики. В этом контексте провокация в Польше вполне вписывается в логику Кремля: с одной стороны, давить на Европу, а с другой - пытаться дискредитировать НАТО", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что РФ может начать гибридные действия, на которые НАТО не сможет адекватно ответить, что является для Кремля способом показать, будто системы коллективной безопасности Альянса не существует.

"Могу привести пример с ОДКБ: когда Украина начала операцию на Курщине, по уставу ОДКБ страны блока должны были бы прийти на помощь России. Вместо этого Москва обратилась за помощью к Северной Корее и не активировала ОДКБ. Это означает, что закрытые консультации закончились тем, что Путина послали, и даже Лукашенко сказал ему "разбираться самому". Это свидетельствует, что система коллективной безопасности в ОДКБ фактически существует лишь на бумаге", - пояснил он.

По словам аналитика, диктатор Владимир Путин хотел бы повторить то же самое и со странами НАТО.

"Самый простой вариант - провокация в странах Балтии: эти государства небольшие, однако для России именно там есть возможности для гибридных операций. Если провокация состоится, это даст Кремлю основания выдвигать ультиматумы Европе - главный из них, скорее всего, потребует отмены санкций и возобновления поставок энергоносителей и торговли. Ведь остановка войны для Путина спровоцирует ряд вопросов в экономике. Сейчас экономика России сейчас переведена на военные рельсы, все остальное - в стагнации. И чтобы восстановить экономику, России нужен европейский рынок", - убежден он.

При этом Леонов также не исключает, что с этой точки зрения заставить Европу отказаться от санкций возможно только военным путем, однако это маловероятно в случае полномасштабной войны с Западом (это невыгодно, в том числе и Китаю, который имеет с ЕС огромный торговый баланс в 800 миллиардов долларов).

"Однако добиться капитуляции или уступок под давлением - вполне возможно. Поэтому я бы не исключал рисков вооруженных провокаций в приграничных странах, и прежде всего в странах Балтии", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Александра Леонова:

Сроки окончания войны - прогноз эксперта

Россия утратила возможность продолжать войну на протяжении долгих лет — сейчас речь идет лишь о нескольких месяцах. Текущее состояние российской экономики указывает на серьезные, системные проблемы. Об этом заявил глава Комитета экономистов Андрей Новак.

"Меня, возможно, будут критиковать за это мнение, но я озвучу свой прогноз: мы говорим уже не о годах, а о месяцах. Если выражаться в экономических терминах — о нескольких кварталах", — отметил он.

Сроки окончания войны - новости по теме

Как ранее писал Главред, Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине. Нардеп пояснил, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.

Напомним, ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По ее оценке, война России против Украины продлится еще "минимум два года".

Ранее сообщалось о том, что в ОП уточнили, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Александр Леонов
