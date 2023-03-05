РФ планирует полуторамиллионную мобилизацию — эксперт

РФ рассматривает любую возможность увеличения личного состава, говорит Виктор Ягун.

В РФ может быть новая волна мобилизации, не исключил Виктор Ягун / theins.ru

Официально мобилизация в РФ не завершена, поэтому Владимиру Путину не нужно подписывать новый указ для ее продолжения, заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"То есть указ президента РФ не был подписан, поэтому она (мобилизация в РФ, — ред.) якобы продолжается. Поэтому ему не надо ничего объявлять. Они с самого начала сказали, что не собираются призывать 300 тысяч, и даже 500 – в их планах было до полутора миллионов", — сказал он в интервью Главреду.

Комплекс факторов свидетельствует о том, что россияне постепенно будут накапливать силы, уверен эксперт.

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"Но есть категория лиц, которые уже сейчас понимают, что они следующие – и студенты, для которых хотят отменить некоторые льготы, и многодетные родители. Даже рассматривают возможность привлечения на войну студентов профильных колледжей, полицейских, спасателей. То есть РФ рассматривает любую возможность увеличения личного состава. В том числе, после запрета "Вагнеру" работать с заключенными, они наоборот дали такую команду войскам, чтобы уже они работали с этой категорией. Вдобавок, возможно, провести определенную амнистию и привлекать их уже не к "вагнерам", а к их спецподразделениям в частных кампаниях, которые контролируются другими людьми", — добавил Ягун.

Диктатор Владимир Путин в самом скором времени планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре, России. Об этом ранее сообщало западное авторитетное издание The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин − Главред) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", − сообщают журналисты.

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