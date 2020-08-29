"Россией правит сатана": Хабаровск сотрясли новые массовые акции протеста

Протесты в Хабаровске / dvnovosti.ru

В субботу, 29 августа, в российском Хабаровске прошли новые массовые акции с жесткой критикой центральной власти.

Это уже 50-я акция протеста в городе с участием более 1200 граждан, пишет Радио Свобода.

Отметим, что люди вышли на улицы российского в связи с региональным кризисом — отстранением губернатора Сергея Фургала. Кроме того, также участники протестов выразили свое возмущение из-за отравления популярного российского оппозиционера Алексея Навального.

Люди скандировали "Путин, выпей чаю", проходя маршем по главной улице Хабаровска, имея в виду отравление Навального. Некоторые из участников колонны высказались в поддержку демонстрантов в Беларуси, которые тоже выходят на протесты – из-за фальсификации выборов Лукашенко.

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"Просыпайся народ, просыпайся страна, Россией правит сатана", гласил один из плакатов протестующих.

/ dvnovosti.ru

Напомним, ранее одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев высказал крайне оригинальный взгляд на причину массовых протестов в Хабаровском крае.

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По его мнению, ситуацию в регионе раскачивают украинцы, которые добиваются отделения региона от РФ.