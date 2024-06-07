Россия объявила в 'розыск' Юлию Тимошенко

В пятницу, 7 июня, стало известно, что российские "правоохранители" заявили о розыске бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Информацию об этом распространило государственное пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.
"Карточка бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в базе розыска МВД России", - говорится в сообщении.
Тимошенко разыскивают якобы за нарушение статьи уголовного кодекса России. В то же время, по какой именно статье экс-премьера "разыскивают", не указывают.
Сейчас в пресс-службе партии ВО "Батькивщина" не комментировали эту информацию.
Кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Руководительница политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.
РФ "разыскивает" украинских политиков - подробности
Напомним, в мае россияне объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Его "разыскивают" в рамках "открытого уголовного дела".
Также ранее Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".
Как сообщал Главред, в декабре 2023 года МВД России объявило в розыск главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих российских оккупантов.
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