УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

Руслана Заклинская
7 июня 2024, 23:41
70
В РФ заявили, что объявили экс-премьера Украины в розыск по "загадочной" статье уголовного кодекса России.
Россия объявила в 'розыск' Юлию Тимошенко
В России "разыскивают" Юлию Тимошенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/yulia_tymoshenko

В пятницу, 7 июня, стало известно, что российские "правоохранители" заявили о розыске бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Информацию об этом распространило государственное пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.

"Карточка бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в базе розыска МВД России", - говорится в сообщении.

Тимошенко разыскивают якобы за нарушение статьи уголовного кодекса России. В то же время, по какой именно статье экс-премьера "разыскивают", не указывают.

видео дня

Сейчас в пресс-службе партии ВО "Батькивщина" не комментировали эту информацию.

Россия объявила в 'розыск' Юлию Тимошенко
Фото: российские СМИ

Кто такая Юлия Тимошенко?

Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Руководительница политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

РФ "разыскивает" украинских политиков - подробности

Напомним, в мае россияне объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Его "разыскивают" в рамках "открытого уголовного дела".

Также ранее Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

Как сообщал Главред, в декабре 2023 года МВД России объявило в розыск главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих российских оккупантов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Юлия Тимошенко международный розыск
Реклама

Главное за день

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

22:57 Синоптик
Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

22:55 Мир
"Почему мы должны подчиняться РФ": Макрон об отправке инструкторов в Украину

"Почему мы должны подчиняться РФ": Макрон об отправке инструкторов в Украину

22:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора 4103

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление 3621

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление

Дима Коляденко после ссоры с Ириной Билык раскрыл детали их интимной жизни 2506

Дима Коляденко после ссоры с Ириной Билык раскрыл детали их интимной жизни

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали 2346

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

Последние новости

23:41

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

22:57

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

22:55

Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

22:32

Что значит, если не снятся сны: врачи дали неожиданный ответВидео

22:25

"Почему мы должны подчиняться РФ": Макрон об отправке инструкторов в Украину

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
21:54

В месяц может быть до 10 ракетных атак: Жданов ошарашил прогнозом

21:51

Час вместо недель: правительство разрешило бронировать военнообязанных через "Дію"

21:27

Еще один Patriot для Украины: Германия может сделать важный шаг - Bloomberg

20:27

Не хочу этим делиться "но": Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове

Реклама
20:27

В ТЦК идти не надо: Кабмин существенно упростил воинский учет мужчин за рубежом

20:23

Невероятно простой метод: как очистить решетку газовой плиты содойВидео

19:43

Снаряды разного качества и очереди до 2027: Жирохов раскрыл проблемы в поставках оружия

19:37

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:25

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:18

"F-16 - приоритет": в ВС сделали неожиданное заявление об истребителях Mirage

19:10

Российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийствамнение

19:06

Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать "болевую точку" на фронте

18:58

"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

18:44

Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответВидео

18:34

Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхакВидео

Реклама
17:35

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:33

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:27

"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

17:09

Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

17:01

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУВидео

16:46

Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизнейВидео

16:38

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

16:36

Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

16:24

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

16:17

Будет прилив счастья: что нужно выбросить 8 июня - приметы

16:14

На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

16:12

Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

15:48

"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

15:38

Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

15:29

Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой методВидео

15:20

Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

15:16

Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

15:02

Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следаВидео

14:58

Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

14:54

Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

Реклама
14:14

Переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

14:12

Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

13:52

"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

13:50

Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

13:47

Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

13:38

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

13:38

Мало кто знает чем полезен борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

13:15

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

12:48

Зеленский во Франции сказал, на кого Путин нападет после УкраиныВидео

12:29

Макрон позвонил Байдену: отправят ли США свои войска в Украину - Politico

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять