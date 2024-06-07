Россия объявила в 'розыск' Юлию Тимошенко

В РФ заявили, что объявили экс-премьера Украины в розыск по "загадочной" статье уголовного кодекса России.

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В России "разыскивают" Юлию Тимошенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/yulia_tymoshenko

В пятницу, 7 июня, стало известно, что российские "правоохранители" заявили о розыске бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Информацию об этом распространило государственное пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.

"Карточка бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в базе розыска МВД России", - говорится в сообщении.

Тимошенко разыскивают якобы за нарушение статьи уголовного кодекса России. В то же время, по какой именно статье экс-премьера "разыскивают", не указывают.

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Сейчас в пресс-службе партии ВО "Батькивщина" не комментировали эту информацию.

Фото: российские СМИ

Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Руководительница политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

РФ "разыскивает" украинских политиков - подробности

Напомним, в мае россияне объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Его "разыскивают" в рамках "открытого уголовного дела".

Также ранее Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

Как сообщал Главред, в декабре 2023 года МВД России объявило в розыск главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих российских оккупантов.

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