Россия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян

За "продажу" белорусского суверенитета Москве заплатят россияне / УНИАН

В ближайшие дни ожидается визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, где он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предполагается, что на переговорах будет обсуждаться вопрос более тесной экономической интеграции России и Беларуси, которая обойдется РФ в 11-12 миллиардов долларов.

Авторы Telegram-канала Методичка отмечают, что в российских СМИ уже начала появляться информация о высокой цене поддержки режима Лукашенко. Первоначальные подсчеты показывали, что, к примеру, рефинансирование белорусского долга (Минск и Москва ведут переговоры о рефинансировании госдолга Беларуси на 600 миллионов долларов, - ред.) обойдется российским гражданам в 1 тысячу рублей.

Перед поездкой Лукашенко в Москву, где ожидается множество политических уступок со стороны главы РБ, издание Независимая газета подсчитало, в какую сумму россиянам обойдется новая инициатива Кремля. В зависимости от того, о чем договорятся Путин и Лукашенко, расход на так называемую "белорусскую стабильность" может составить 11-12 миллиардов долларов в год.

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Эти деньги могут пойти не только на экономическую интеграцию двух государств, но и на повышение заработных плат и пенсионных выплат белорусам. Оплатят такие расходы граждане РФ – по 6 тысяч рублей каждый.

Как подчеркивают авторы Методички, согласно подсчетам экономиста Сергея Алексашенко, аннексия Крыма обошлась каждому россиянину по 10 тысяч рублей за пять лет. Белорусам нужно будет отдать еще больше.Читайте также"Не расслабляйтесь": Лукашенко припугнул Путина крахом