"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФ

По одному из пессимистических прогнозов, к концу века в России останется от 90 до 100 миллионов населения.

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Липсиц описал ужасную картину краха РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России в течение следующих десятилетий будет непрерывное ухудшение жизни, а граждане РФ будут терпеть, страдать и мучиться. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

"Если сломается холодильник, россияне выкопают погреб и будут там хранить продукты питания. Исчезнут продукты в магазинах – вскопают землю на садовом участке, будут сажать картофель и кабачки. К сожалению, такой вариант вполне резонен. Хотя кажется, что Россия – чрезвычайно урбанизированная страна и основная масса населения, более 70 процентов, живет в городах, но при необходимости все вспоминают, что можно картошечку посадить. Деревень брошенных много, так что в этом смысле будет происходить обнищание. И это, к сожалению, уже будет не обеднение, но все равно народ будет терпеть", - отметил Липсиц.

По его словам, это только красивый лозунг о том, что холодильник одержит победу над телевизором.

"Ничего не произойдет – российский народ будет терпеть, страдать, мучиться. Гордиться тем, что он страдает и мучится, хвалить себя за то, как он хорошо страдает и мучится, как он выдерживает все эти мучительные ситуации, но ничего не будет происходить. Просто будет некая ситуация непрерывного ухудшения жизни. И это может длиться очень долго, десятилетиями", - подчеркнул российский экономист.

Липсиц обратил внимание на то, как живет Куба с 1959 года. Эта страна непрерывно беднеет. Ее поддерживал Советский Союз, но потом перестал, когда распался.

"И что толку? Куба – убогая, нищая страна. Если вы когда-нибудь видели съемки с улиц Гаваны, то это довольно безрадостная картина – обшарпанные старые американские автомобили, старые дома, которые чудом еще не развалились, карточки на продукты питания. Все развалилось – нищета, убожество, проституция. Больше ничем жить нельзя, но живет. И режим сохраняется тот же. 64 года режим живёт, и он не рухнул после смерти Кастро. Все говорили, что Кастро умрет, начнутся реформы, Куба двинется к союзу с США. Но ничего не произошло", - отметил он.

Экономист подчеркнул, что население в РФ будет беднеть – жизнь будет тяжелой. Кроме того, Россия будет очень быстро пустеть от населения.

"Демографические перспективы ужасающие, а сейчас они стали еще хуже. Потому что мы уже видим сильный спад рождаемости. Она и так-то была не сильно высокой на фоне смертности, а теперь и подавно. При этом смертность будет расти, потому что, опять же, начинаются проблемы с лекарствами и медициной. В пожилом возрасте, знаете ли, без лекарств найти долго не протянешь. Лекарства исчезают – одна за другой компании уходят из России, перестают разрабатывать лекарства. Завозить лекарства тоже становится все труднее и дороже, ломается потихонечку медицинская импортная техника, которую в Россию в обильные годы завезли в немалом количестве, все эти знаменитые томографы", - рассказал Липсиц.

Он подчеркнул, что это все будет вести к росту смертности при падении рождаемости. Также, по одному из его пессимистических прогнозов, к концу века в России останется от 90 до 100 миллионов населения.

"Граждане РФ говорили, что такого быть не может, мол, к нам приедут люди из республик Центральной Азии, мы еще как-нибудь воспрянем, дети начнут рождаться пачками. Ничего этого не будет, потому что сейчас картина такова, что людям из Центральной Азии не очень интересно ехать в Россию при таком обесценившемся рубле. Какой смысл приезжать работать в Россию – лучше поехать работать в Дубай, Катар, Пакистан, Индию (если найдут работу) или в Китай. Поэтому в этом смысле России столкнется с неожиданной для себя проблемой, что и работников не особо из Центральной Азии привезешь. А своих нет – в России уже возник дефицит рабочих рук и безработица. Потому что кто-то ушел воевать, кто-то сбежал из страны, кто-то ушел в теневую экономику и спрятался в лесах – чего только сейчас не наслушаешься от людей. Поэтому будет идти долгое, унылое и неостановимое обеднение. Это ужасная картина, но обратить этот процесс практически нереально – ресурсов уже нет", - отметил Липсиц.

Кто такой Игорь Липсиц И́горь Влади́мирович Ли́псиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется.

Военный эксперт Михаил Притула рассказал, как "нокаутировать" Путина. Он считает, что процесс распада России уже начался. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Как отметил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уже есть первый признак начала развала РФ. По его словам, очевидно, что "центр" не руководит ситуацией, которая происходит в России. А если "центр" не управляет ситуацией, то система не выдерживает и начинает рушиться на глазах.

Смотрите интервью Игоря Липсица Главреду о перспективах экономики в РФ:

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