Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes

Самолеты РФ облетают Беларусь / EgoSpeculum / flickr.com

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь после решения ряда зарубежных перевозчиков игнорировать воздушное пространство РБ.

Как пишет российский Forbes, в минувший четверг, по данным источников издания в одном из профильных ведомств РФ, российские перевозчики совершили около десяти рейсов в обход Беларуси.

Собеседники не уточняют, связано ли это с политическими мотивами или же причины технические. Также не ясны и компании, при этом собеседник в одной из них уверяет, что один из крупнейших перевозчиков действительно выполнил несколько рейсов мимо воздушного пространства Беларуси.

Еще один перевозчик – Utair – ранее изменил маршрут аналогичного рейса – правда, в компании это объяснили топливной эффективностью полета.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: