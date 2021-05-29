Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes

Крупнейшие перевозчики РФ выполняют рейсы мимо воздушного пространства Беларуси.
Российские авиакомпании начали облетать Беларусь после решения ряда зарубежных перевозчиков игнорировать воздушное пространство РБ.
Как пишет российский Forbes, в минувший четверг, по данным источников издания в одном из профильных ведомств РФ, российские перевозчики совершили около десяти рейсов в обход Беларуси.
Собеседники не уточняют, связано ли это с политическими мотивами или же причины технические. Также не ясны и компании, при этом собеседник в одной из них уверяет, что один из крупнейших перевозчиков действительно выполнил несколько рейсов мимо воздушного пространства Беларуси.
Еще один перевозчик – Utair – ранее изменил маршрут аналогичного рейса – правда, в компании это объяснили топливной эффективностью полета.
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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.