"Секретная инаугурация": ряд стран Запада не признали Лукашенко легитимным

Ряд западных стран считает, что Лукашенко не имеет права руководить Беларусью.
Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.
Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter написал, что никакая инаугурация – ни секретная, ни помпезная – не изменит того факта, что результаты выборов президента в Беларуси незаконны.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что ФРГ не считает Лукашенко легитимным белорусским лидером даже после инаугурации, пишет в соцсети DW на русском.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Twitter-аккаунте поделился, что Лукашенко несет ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и после инаугурации не имеет легитимности руководить своим государством.
На своей странице в соцсети глава МИД Латвии Эдгара Ринкевича написал, что после "тайной" инаугурации Лукашенко не получил статус легитимного президента.
"Секретная инаугурация… Лукашенко в Беларуси не легитимирует фальсификацию выборов и статус главы государства. Достойно сожаления, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения…", – отметил министр.
- Напомним, выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. После избирательной гонки начались массовые акции протеста.
- Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с протестующими.
- Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификациях выборов. Ряд стран мира, в частности и Украина, не признали выборы президента Беларуси 2020. Также избирательную гонку не признал Европарламент.
- Лукашенко утверждал, что к организации протестов в Беларуси причастны страны Запада.
- Белорусский лидер решил не покидать власть, 23 сентября в Минске прошла его "секретная" инаугурация.