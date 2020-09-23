"Секретная инаугурация": ряд стран Запада не признали Лукашенко легитимным

Литва, Латвия, Словакия и Германия не признали Александра Лукашенко легитимным президентом / Reuters

Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter написал, что никакая инаугурация – ни секретная, ни помпезная – не изменит того факта, что результаты выборов президента в Беларуси незаконны.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что ФРГ не считает Лукашенко легитимным белорусским лидером даже после инаугурации, пишет в соцсети DW на русском.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Twitter-аккаунте поделился, что Лукашенко несет ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и после инаугурации не имеет легитимности руководить своим государством.

На своей странице в соцсети глава МИД Латвии Эдгара Ринкевича написал, что после "тайной" инаугурации Лукашенко не получил статус легитимного президента.

"Секретная инаугурация… Лукашенко в Беларуси не легитимирует фальсификацию выборов и статус главы государства. Достойно сожаления, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения…", – отметил министр.