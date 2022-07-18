Сами себя обстреливают: россияне опозорились, обнародовав карту боевых действий

В РФ обнародовали карту боевых действий / http://ukropnews.com

Пропагандисты РФ обнародовали новую карту боевых действий в Украине с указанием мест попадания российских ракет и снарядов.

Согласно с информацией на карте, почти половина обстрелянных армией РФ объектов находится на временно оккупированной россиянами территории. Карту обнародовало прокремлевское издание РИА Новости.

Таким образом, Россия признала, что обстреливает захваченные ею населенные пункты. Очевидно, чтобы обвинить в этих обстрелах Вооруженные силы Украины.

Исходя из карты, российские оккупанты бомбили Донецк, Луганск, Новоданиловку, Новую Каховку, Херсон и населенные пункты в Харьковской области.

Карта боевых действий в Украине от оккупантов / РИА Новости

Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.