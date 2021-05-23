Саммит США-РФ: у Путина похвалились стратегическим вооружением и заговорили о сдерживании

Стратегические силы являются сдерживающим элементом, подчеркнул Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам Пескова, встреча президентов США и РФ важна для вывода отношений стран из печального положения, сообщает ТАСС.
Вопросы стратегической стабильности являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях, отметил Песков.
"Что касается стратстабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратстабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает самыми современными в мире стратегическими силами, и именно эти вооружения позволяют гарантировать стабильность.
"Наши самые современные в мире стратегические силы - они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", - сказал Песков.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает, что позитивно относится к идее проведения саммита с США.
При этом министр иностранных дел РФ не стал комментировать информацию о том, что саммит может пройти в Швейцарии.
"Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно", - сказал он.
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Встреча Байдена и Путина - о чем сообщалось ранее:
- Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
- Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
- Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
- По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
- 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
- В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.
- Как пишет издание Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из семи стран. Это Швейцария, Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия, Словения или даже Азербайджан.