Саммит США-РФ: у Путина похвалились стратегическим вооружением и заговорили о сдерживании

Джо Байден и Владимир Путин/ REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Пескова, встреча президентов США и РФ важна для вывода отношений стран из печального положения, сообщает ТАСС.

Вопросы стратегической стабильности являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях, отметил Песков.

"Что касается стратстабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратстабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает самыми современными в мире стратегическими силами, и именно эти вооружения позволяют гарантировать стабильность.

"Наши самые современные в мире стратегические силы - они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", - сказал Песков.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает, что позитивно относится к идее проведения саммита с США.

При этом министр иностранных дел РФ не стал комментировать информацию о том, что саммит может пройти в Швейцарии.

"Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно", - сказал он.

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