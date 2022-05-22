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Самоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина

22 мая 2022, 02:14

В России - борьба кланов. Оба клана – это вооруженные люди. Кроме того, современные технологии, имеющиеся у американцев, позволяют уничтожать бункеры.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото УНИАН

Президента страны-агрессора Владимира Путина может ждать трагическая кончина, причем бункер на Урале главу Кремля не спасет.

Как рассказал во время чата на Главреде политический и экономический аналитик Тарас Загородний, американцы дают понять, что при необходимости они достанут все высшее руководство РФ и просто его уничтожат.

"Судя по тому, как себя ведут американцы в отношении Путина, все гораздо интереснее. А они стали намекать, что все о Путине знают, и, если будет ответный удар со стороны Штатов, то не россияне будут гибнуть – американцы прекрасно знают, где достать Путина. Уже неоднократно были статьи, в том числе в китайской прессе, о том, что современные технологии, имеющиеся у американцев, позволяют уничтожать бункеры на глубине до двух тысяч метров. А глубина бункера Путина - одна тысяча метров, это еще советский бункер", - рассказал Загородний.

Однако, по его версии, смерть Путина скорее всего будет связана с внутренними процессами в России.

"Более вероятным кажется трагическое самоубийство Путина выстрелом себе несколько раз в голову. Из-за борьбы между двумя кланами ФСБ и армией РФ. Ведь сейчас ФСБ пытается сделать виноватой армию в том, что она провалила операцию в Украине. Оба клана – это вооруженные люди", - сказал аналитик.

По его мнению, Украине следует болеть за все команды одновременно.

"Чем больше будет дестабилизация в России, тем лучше. Смена власти в России точно перейдет в гражданскую войну или в третью чеченскую, или фашиствующее население будет требовать дополнительной крови в поисках того, кто виновен в их поражении в войне с Украиной. Нам все это будет только на руку", - резюмировал Тарас Загородний.

Как сообщал Главред, ранее бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что если Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, то для него это может закончиться летальным исходом. И хотя Путин, вероятно, сидит в бункере, западные спецслужбы знают место расположения этого убежища.

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