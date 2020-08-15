"Это конец политики": в МИД Беларуси резко высказались о санкциях ЕС

В Беларуси отреагировали на санкции ЕС / УНИАН

Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике Беларуси. Страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БелаПАН.

Он заявил, что в Беларуси настроены на сохранение коммуникации.

"Санкции - это конец политики... Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - заявил он.

Санкции ЕС против Беларуси

Как ранее писал Главред, Европейский Союз не признаёт результаты выборов президента в Беларуси, и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Также в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

"Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии начнется немедленно", - говорится в заявлении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).