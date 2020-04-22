Украина пресекла в ООН попытку России ослабить санкции

В ООН приняли решение не ослаблять санкции против России / Фото: Reuters

Россия попыталась ослабить санкции и внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН документ об ослаблении санкций в связи с пандемией коронавируса, который оперативно был заблокирован Украиной.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции", - цитирует в Facebook пресс-служба МИД главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу.

Россия вынесла на рассмотрение ООН мартовскую резолюцию с измененным текстом, который был подкорректирован, однако суть осталась прежней. Кремль требовал смягчения санкций на фоне мирового кризиса в связи с пандемией коронавируса. Ранее Украина блокировала предыдущую инициативу Москвы в ООН с инициативой ослабить санкции против России.

"Наше государство отдано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию ", - добавил глава МИД.

Как ранее сообщалось, в немецком парламенте, Бундестаге, раскритиковали американский газ из-за его качества и в очередной раз поддержали газпромовский проект - строительство газопровода Северный поток-2.

Напомним, сенатор от Республиканской партии Тед Круз предложил ввести новые санкции против Северного потока-2. В этот раз потому, что прокладка труб в акватории Балтийского моря с помощью анкерной технологии наносит серьезный ущерб экологии. И именно поэтому должна быть прекращена.