Стало известно, когда в ЕС примут решение о продлении санкций против России

Санкции против России планируют продлить до 2021 года / Reuters

Послы стран Европейского Союза уже в среду, 10 июня, одобрят пролонгацию антироссийских санкций за аннексию Россией полуострова Крым еще на 1 год.

Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - утверждает корреспондент.

Известно, что санкции в отношении России предусматривают запрет на импорт в страны ЕС товаров из оккупированного Крыма, на инвестиции в Крым, на оказание туристических услуг на полуострове, а также экспорт группы товаров и технологий на полуостров.

Что запрещается санкциями Евросоюза против России

импорт в страны Евросоюза продукции с территории аннексированного полуострова

инвестиции в оккупированные Крым и Севастополь

туристические услуги европейских туроператоров в Крыму

экспорт товаров и технологий в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций

Нынешние санкции против России за аннексию Крыма заканчиваются уже 23 июня. Продлить их должен Совет ЕС.

Ранее в МИД Украины заявили, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Запад не намерен ослаблять санкции в отношении России.

Напомним, YouTube заблокировал популярные каналы российских пропагандистов.