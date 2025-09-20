Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

Связь с женщиной оборвалась еще 5 июля текущего года.

В США пропала украинка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, reddit

В Штатах 5 июля загадочно исчезла украинка

Правоохранители считают, что Анна путешествовала по стране

Женщина считала себя провидицей и предсказала полномасштабное вторжение РФ в Украину

В США загадочно исчезла 38-летняя Анна Коврижных - ее автомобиль и фургон нашли брошенными возле дороги Потреро в округе Сан-Диего. Женщина не выходит на связь еще с 5 июля. Об этом сообщает NBC San Diego.

Об исчезновении Коврижных 12 июля сообщила полиции в Сан-Диего ее подруга. Известно, что за любую информацию о местонахождении украинки назначили вознаграждение в 1000 долларов США.

Между тем в офисе шерифа округа Сан-Диего отмечают, что пока не имеют никакой информации о том, куда именно направлялась Анна Коврижных в день исчезновения. Правоохранители считают, что женщина путешествовала по стране, а затем оставила свой автомобиль в Потреро и больше к нему не вернулась.

Следователи не исключают, что женщина могла пересечь границу США с Мексикой и оказаться вблизи города Текате в штате Нижняя Калифорния.

В то же время в полиции отмечают, что пока отсутствуют доказательства как относительно возможного преступления против нее, так и по версии о добровольном исчезновении.

Что известно об Анне Коврижных

Журналисты издания Телеграф связались с близкими Анны. Они сообщили, что женщина родилась в Украине, однако уже четыре года проживала во Флориде. Журналисты не исключают, что пропавшая Анна бежала от войны в поисках более спокойного места.

Известно, что за несколько дней до исчезновения она распространила странные публикации в соцсети. На одном из видео в TikTok она танцует в купальнике. Это видео подписано так: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой". Также она показывала, как пакует необходимые вещи, такие как противогаз, солнечные батареи и рация, отмечая: "Я знаю, что мое время близко".

В своих соцсетях Анна позиционирует себя как провидица и одновременно делится информацией о своей книге. Некоторые СМИ отмечают, что пропавшая Анна в 2022 году предсказала полномасштабное вторжение России в Украину.

Исчезнувшая Анна Коврижных / фото: reddit

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. Девушка стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему грозит смертная казнь. Такое наказание требует лично президент США Дональд Трамп.

Напомним, летом в Германии трагически погибла молодая украинка. 16-летнюю девушку толкнули под поезд. В 2022 году семья погибшей выехала из оккупированного Россией Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия. Следователи считают, что подозреваемый - 31-летний Мухаммед - намеренно столкнул 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.

