Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

Марина Фурман
20 сентября 2025, 22:28
Связь с женщиной оборвалась еще 5 июля текущего года.
В США пропала украинка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, reddit

В США загадочно исчезла 38-летняя Анна Коврижных - ее автомобиль и фургон нашли брошенными возле дороги Потреро в округе Сан-Диего. Женщина не выходит на связь еще с 5 июля. Об этом сообщает NBC San Diego.

Об исчезновении Коврижных 12 июля сообщила полиции в Сан-Диего ее подруга. Известно, что за любую информацию о местонахождении украинки назначили вознаграждение в 1000 долларов США.

Между тем в офисе шерифа округа Сан-Диего отмечают, что пока не имеют никакой информации о том, куда именно направлялась Анна Коврижных в день исчезновения. Правоохранители считают, что женщина путешествовала по стране, а затем оставила свой автомобиль в Потреро и больше к нему не вернулась.

Следователи не исключают, что женщина могла пересечь границу США с Мексикой и оказаться вблизи города Текате в штате Нижняя Калифорния.

В то же время в полиции отмечают, что пока отсутствуют доказательства как относительно возможного преступления против нее, так и по версии о добровольном исчезновении.

Что известно об Анне Коврижных

Журналисты издания Телеграф связались с близкими Анны. Они сообщили, что женщина родилась в Украине, однако уже четыре года проживала во Флориде. Журналисты не исключают, что пропавшая Анна бежала от войны в поисках более спокойного места.

Известно, что за несколько дней до исчезновения она распространила странные публикации в соцсети. На одном из видео в TikTok она танцует в купальнике. Это видео подписано так: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой". Также она показывала, как пакует необходимые вещи, такие как противогаз, солнечные батареи и рация, отмечая: "Я знаю, что мое время близко".

В своих соцсетях Анна позиционирует себя как провидица и одновременно делится информацией о своей книге. Некоторые СМИ отмечают, что пропавшая Анна в 2022 году предсказала полномасштабное вторжение России в Украину.

Исчезнувшая Анна Коврижных / фото: reddit

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

