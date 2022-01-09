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Семья Назарбаева из-за протестов потеряла миллиарды долларов

9 января 2022, 13:19

Родные Назарбаева курируют двумя банками - Kapsi и JSC Halyk Bank.

Назарбаев
Назарбаев / Reuters

Семья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, дочь Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, потеряли около 3 млрд долларов.

Как пишет Deutsche Welle, это случилось на фоне обрушения курса акций и протестов в стране.

Родные Назарбаева курируют двумя банками - Kapsi и JSC Halyk Bank. Когда демонстранты начала поджигать общественные здания, акции банков опустились на 30% - с 118 до 87.

Состояние председателя банка Вячеслава Кима уменьшилось до 4,2 млрд долларов (ранее было 5,7 млрд долларов).

Что касается генерального директора Kapsi Михаил Ломтадзе, то он лишился 1,4 млрд долларов. На сегодняшний день он имеет - 3,8 млрд долларов.

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Что произошло в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

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