"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19

Дональд Трамп лечится от коронавируса / Reuters

У заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа нет лихорадки и он чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли во время брифинг, который транслировал телеканал CBS.

"Команда и я чрезвычайно довольны прогрессом, которого достиг президент", — отметил он.

Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, рассказал медик.

В то же время источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.

Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.

При этом знакомый с состоянием здоровья Трампа источник телеканала CNN заявил, что последние сутки жизненно важные показатели президента США были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими.

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