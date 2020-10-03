"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19

Президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.
У заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа нет лихорадки и он чувствует себя хорошо.
Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли во время брифинг, который транслировал телеканал CBS.
"Команда и я чрезвычайно довольны прогрессом, которого достиг президент", — отметил он.
Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, рассказал медик.
В то же время источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.
Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.
При этом знакомый с состоянием здоровья Трампа источник телеканала CNN заявил, что последние сутки жизненно важные показатели президента США были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими.
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- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" COVID-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.