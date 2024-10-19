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"Сергея Шойгу в России не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

Юлия Закрепа
19 октября 2024, 21:39
167
В России много исторических выдумок, такая же история сложилась и у министра обороны РФ Сергея Шойгу.
'Сергея Шойгу в России не существует': в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ
Какое настоящее имя у Шойгу / коллаж: Главред, фото: Википедия

Белорусский блогер Максим Мирович опубликовал старую видеозапись, где бывший министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу рассказал свое настоящее имя.

"Оказывается, никакого "Сергея Кужугетовича Шойгу" не существует. Есть Шойгу Сереевич Кужугет. И так у них во всем. Вымышленные имена, биографии, фальшивые жены. Видео снято еще в относительно либеральные времена, когда "кремлевские деятели" были вынуждены ходить к нормальным журналистам и отвечать на неудобные вопросы о том, кем они являются на самом деле", - подписал блогер.

На видео ведущий спросил у Сергея Шойгу, может ли в России законно человек иметь два настоящих имени. На это, тогда молодой Шойгу ответил, что может, ведь "этот человек сидит перед вами".

видео дня

После этого ведущий сообщил, что настоящее имя бывшего министра обороны РФ - Шойгу, а фамилия Кужугет.

Смотрите видео о том, как на самом деле зовут Сергея Шойгу:

Кто такой Сергей Шойгу?

Сергей Шойгу - государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета Безопасности РФ с 12 мая 2024 г. Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.

Напомним, что Сергей Шойгу внезапно сделал заявление о планах Путина. Министр обороны РФ внезапно заявил, что добрый Путин якобы согласился ограничить удары по Украине, якобы уже обо всем договорились через Турцию, но злые украинцы все испортили.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова. Глава государства также отметил, что Европейский суд по правам человека принял решение об ответственности России за преступления в Крыму против людей и законов

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