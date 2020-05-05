В России оценили, остановят ли санкции США Академик Черский и Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Новый санкционный пакет от США против участников газпромовского проекта - строительства газопровода Северный поток-2 - могут всерьез уменьшить скорость его воплощения в жизнь.

Соответствующее мнение высказал глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Он полагает, что полностью остановить строительство газопровода Северный поток-2 официальный Вашингтон не сможет.

"Очередной нелепый предлог, очередные санкции, и окончание строительства отложено. Но, разумеется, не свернуто", – заявил сенатор.

Напомним, ранее принадлежащее Газпрому судно Академик Черский, оснащение которого позволяет завершить строительство газопровода Северного потока-2, меняло курс своего плавания - и не один раз. Согласно последним данным, судно в начале мая нынешнего года пришвартовалось в порту под Калининградом.