Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину: названа дата

Драги, Макрон и Шольц / ua.depositphotos.com, Reuters

Лидеры Франции, Германии и Италии - Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приедут в Украине в четверг, 16 июня. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что визит европейских лидеров в Киев подтвердили высокопоставленные дипломаты и чиновники в Евросоюзе.

Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы выразить поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

По словам европейских дипломатов, ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при условии проведения ряда.

"Но в ЕС до сих пор идут дискуссии о том, когда эти реформы должны быть внедрены - до или после получения статуса кандидата". - говорится в сообщении.

Этот визит, по мнению собеседников FT, поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.

Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину

Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президент Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

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Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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