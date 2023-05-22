Шольц подчеркнул, что в критериях вступления в НАТО есть целый ряд условий, которые, по его мнению, Украина пока не может выполнить.

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Шольц сделал странное заявление относительно вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вряд ли присоединится к НАТО в "обозримом будущем". По его словам, для присоединения к Альянсу нужно выполнить ряд условий. Такое мнение он высказал в интервью Welt.

Так, на вопрос о теоретической поддержке членства Украины в НАТО после окончания войны, немецкий политик ответил: "В Бухаресте в 2008 году НАТО приняло решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет".

Как отметил Шольц, в критериях вступления в Североатлантический альянс есть целый ряд условий, которые, по его мнению, Украина пока не может выполнить.

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Канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас речь идет о поддержке Украины, а впоследствии придется говорить о гарантиях безопасности.

"Эти гарантии безопасности включают вопрос, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства. Понятно также, что потом придется обсуждать, какие гарантии безопасности можно предоставить в послевоенной ситуации. Но мы еще не там. Сейчас надо сосредоточиться на том, что нас ждет", - отметил Шольц.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Смотрите видео о том, когда Украина реально может стать членом НАТО:

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