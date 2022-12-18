Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских оккупационных войск в зоне проведения так называемой "специальной военной операции".
Видео с вояжем главы МО РФ опубликовали российские пропагандистские ресурсы.
Сообщается, что Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения "спецоперации".
"При докладах командующих он особое внимание обратил на обеспечение войск, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений", — говорится в сообщении.
При этом Шойгу якобы на вертолете совершил облет и осмотрел защитные сооружения оккупантов.
Ранее сообщалось о том, что Шойгу приехал со внезапной инспекцией в командный пункт русских оккупационных войск ‒ и прослушал доклад местного бонзы, генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщила пресслужба русского Минобороны.
Как сообщают русские пропагандисты, Суровикин докладывал Шойгу о текущей обстановке, выполнении боевых задач, характере боев с украинскими войсками, и, якобы, по вопросам обеспечения мобилизированных по указам диктатора Путина.
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