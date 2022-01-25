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Ситуация напряженная и непредсказуемая: норвежцам рекомендуют воздержаться от поездок в Украину

25 января 2022, 10:56
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В МИД страны призывали внимательно следить за событиями в Украине.

Норвегия, Украина, флаг
Норвегия рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину / Facebook.com

Министерство иностранных дел Норвегии призвало своих граждан не ехать в Украину. Речь идет о поездках, которые не являются "абсолютно важными".

Такое решение объяснили "напряженной и непредсказуемой ситуацией" в Украине. Речь идет о возможной агрессии России.

"Если вы решите поехать в Украину сейчас, мы рекомендуем вам тщательно оценить собственную безопасность и связаться со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что у вас есть туристическая страховка", - отметили в ведомстве.

В МИД Норвегии также сообщают, что ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки. Поэтому норвежцам советуют загрузить программу Travel Ready и зарегистрировать свою поездку, чтобы власти могли отправлять им важные сообщения.

Читайте такжеЭвакуация дипломатов: стоит ли говорить о том, что Запад отвернулся от УкраиныВсех находящихся в Украине норвежцев призывали внимательно следить за событиями. Кроме того, им рекомендуют рассмотреть возможность возвращения на родину.

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Эвакуация дипломатов из Киева

Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен". При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Также появилась информация, что Австрия может эвакуировать свой персонал из посольства в Киеве. Но окончательное решение пока не принято. Также, по данным СМИ, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Автор: Сергей Кущ
viber
Норвегия МИД Норвегии
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