Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку

В Словакии глава Минздрава ушел в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил об отставке главы Минздрава Марека Крайчи после скандала с закупкой российской вакцины Спутник V. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 11 марта.

Словакия 1 марта получила первую партию вакцины Спутник V из РФ. Инициатором поставки был Матович, что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьера, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой.

Тогда в коалиции выдвинули требование: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование вакцины Спутник V.

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"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины Спутник V, то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование Спутника V", - сказал Матович.

"Около меня стоит человек, который из всех министров "отпахал" за 12 месяцев пандемии больше всех", - добавил Матович, говоря о Крайчи.

Он также назвал требование об отставке главы Минздрава одним из самых абсурдных, бесчеловечным и аморальным. По словам Матовича, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины: