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Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку

11 марта 2021, 20:05
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Словакия 1 марта получила первую партию вакцины Спутник V из РФ. Инициатором поставки был Матович, что вызвало резкую реакцию со стороны политиков.

В Словакии глава Минздрава ушел в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил об отставке главы Минздрава Марека Крайчи после скандала с закупкой российской вакцины Спутник V. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 11 марта.

Словакия 1 марта получила первую партию вакцины Спутник V из РФ. Инициатором поставки был Матович, что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьера, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой.

Тогда в коалиции выдвинули требование: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование вакцины Спутник V.

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"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины Спутник V, то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование Спутника V", - сказал Матович.

"Около меня стоит человек, который из всех министров "отпахал" за 12 месяцев пандемии больше всех", - добавил Матович, говоря о Крайчи.

Он также назвал требование об отставке главы Минздрава одним из самых абсурдных, бесчеловечным и аморальным. По словам Матовича, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины:

  • В Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.
  • Отмечается, что первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намерена начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
  • 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной".
  • В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
  • Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.

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