"Скотобаза и сброд отморозков": народ РФ ответственен за войну – журналист

Оккупанты РФ законно становятся "ходячими мишенями" в Украине, уверен Александр Сотник.

Александр Сотник высказался насчет развязанной РФ войны / Фейсбук Александра Сотника

Развязанная РФ война показала то, что украинцы – это нация, что которая объединилась и встала на защиту своей страны, поэтому она обязательно победит, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Что же касается России, то для меня не было никаких открытий. Меня порадовало то, что мир узнал, что из себя представляет хвалёная российская "вторая армия мира". Фактически Путин своим вторжением в Украину раскрыл государственную тайну – он показал, что из себя представляет эта вторая армия третьего мира", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Журналист также считает, что в полной мере ответственность за вторжение в Украину должны нести как правители страны-агрессора, так и народ РФ.

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"Всему миру стало понятно, что это (народ РФ, - ред.) сброд отморозков, которые не знают своей истории и прошлого, их заставляли ходить с дедами на палках, прожаривая им мозги милитаристской пропагандой, вот они и ходили. Такая себе скотобаза. А на скотобазе нации нет – там всё сведено до уровня инстинктов: пожрать, выжить и половые инстинкты. Вожак стаи сказал, что нужно идти в Украину, они и пошли. Мне совсем не жаль тех "несчастных бедных мальчиков", которые погибают без трусиков. Их туда никто не звал, поэтому они совершенно законно становятся ходячими мишенями и законно пакетизируются в лучший райский путинский мир", — отметил он.

Вместе с тем публицист подчеркнул, что за год войны его удивило лишь то, что в самой Украине не было понимания, что Запад её "не сдаст".

"То, что в Кремле этого не понимали, ладно, но то, что в Украине этого не понимали, удивляет. Я не хочу петь панегирики Зеленскому, но я считаю, что роль президента в данном случае он исполняет хорошо", — добавил Сотник.

Ранее Сотник заявил о том, что война в Украине может завершиться к середине осени 2023 года. Но у Украины будет очень важная задача – после выхода украинских военных на границы 1991 года "зафиксировать" это должным образом.

Он отмечает, что одна из причин возможного скорого завершения войны заключается в том, что США будут предоставлять помощь и делать всё возможное для этого.

Вместе с тем он считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия". Глава Кремля считает себя "исторической личностью", пояснил Сотник.

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