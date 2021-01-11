"Служанка Путина": в Госдуме отреагировали на "наезды" на Трампа

В Госдуме прокомментировали громкое обвинение в сторону Дональда Трампа / Reuters

Член комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Елена Панина считает, что в США "наезды" на Дональда Трампа – действующего американского президента – являются симптомом деградации политической культуры.

В Штатах главу государства еще никогда так не унижали, сказала политик РИА Новости, комментируя обвинение Трампа в том, что он якобы является "служанкой" президента РФ Владимира Путина.

Панина полагает, что американская политика теряет интеллектуальное измерение.

"Это (обвинение Трампа в том, что он "служанка Путина", – Ред.) симптом деградации американской политической культуры, которая становится все более агрессивной и одномерной…", – заявила собеседница.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп – "служанка" Владимира Путина. По ее мнению, у русских может быть какой-то компромат на Трампа.

Политик также назвала президента США неуравновешенным и помешенным.

Выборы в США, жесткая позиция Дональда Трампа и прорыв в Капитолий

В конце 2020 года в Штатах прошла основная часть выборов. После подсчета голосов стало известно, что больше всего избирателей поддержали бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Позже Трамп утверждал, что у него украли победу.

В начале января 2021 года – 6 числа – в Вашингтоне был масштабный митинг сторонников Трампа. В этот день Конгресс должен был утвердить победу на выборах Байдена. Конгресс не смог поставить точку в избирательной гонке. В здание прорвались сторонники Трампа.

Уже 7 января Конгресс утвердил итоги выборов в США – Байден одержал победу. Трампу пригрозили импичментом.

Трамп стал главой Штатов в 2017 году – его инаугурация состоялась 20 января.