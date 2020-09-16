СМИ узнали, что ФРГ предложила США за отказ от санкций против Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Власти Федеративной Республики Германии пытаются всеми возможными способами избежать американских санкций за строительство газопровода Северный поток-2 (который предназначен для транспортировки российского газа в Европу).

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Согласно их информации ‒ для того, чтобы избежать санкций, официальный Берлин предлагал официальному Вашингтону сделку в размере 1 млрд евро.

В частности, немецкие власти предложили Белому дому финансировать за свой счет строительство терминалов для приема американского сжиженного газа. Затраты на проект оценили приблизитеьно в 1 млрд евро. По данным журналистов, такую идею руководитель немецкого министерства финансов Олаф Шольц еще в августе 2020 года изложил своему коллеге из США Стивену Мнучину.

При этом на данный момент известно, что США планируют поставлять собственный сжиженный природный газ в ФРГ через стандартные терминалы портов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

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Северный поток-2 ‒ ранее сообщалось: