СМИ узнали, где умерла Нина Иванова: названа причина смерти

Причина смерти Нины Ивановой – острая сердечно-сосудистая недостаточность, узнали журналисты / Скриншот

Россиянка Нина Иванова – актриса театра и кино, режиссер-постановщик и звезда фильма Весна на Заречной улице умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Артистка скончалась в Москве, сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

Издание добавило, что Иванова умерла в своей квартире, которая находится на Проспекте Мира.

"Врачами скорой помощи была констатирована смерть... Нины Ивановой… После осмотра медики установили причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – говорится в материале.