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СМИ узнали, где умерла Нина Иванова: названа причина смерти

3 декабря 2020, 14:16

Актриса умерла в своей квартире, выяснили журналисты.

Причина смерти Ивановой – острая сердечно-сосудистая недостаточность, узнали журналисты – Нина Иванова умерла
Причина смерти Нины Ивановой – острая сердечно-сосудистая недостаточность, узнали журналисты / Скриншот

Россиянка Нина Иванова – актриса театра и кино, режиссер-постановщик и звезда фильма Весна на Заречной улице умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Артистка скончалась в Москве, сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

Издание добавило, что Иванова умерла в своей квартире, которая находится на Проспекте Мира.

"Врачами скорой помощи была констатирована смерть... Нины Ивановой… После осмотра медики установили причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – говорится в материале.

  • Напомним, Нина Иванова умерла на 87-м году жизни. До кончины артистка долго болела.
  • Прощание с актрисой запланировано 4 декабря в Москве в прощальном зале морга 59-й больницы.
Российская актриса Нина Иванова
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