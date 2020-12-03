СМИ узнали, где умерла Нина Иванова: названа причина смерти

Актриса умерла в своей квартире, выяснили журналисты.
Россиянка Нина Иванова – актриса театра и кино, режиссер-постановщик и звезда фильма Весна на Заречной улице умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Артистка скончалась в Москве, сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.
Издание добавило, что Иванова умерла в своей квартире, которая находится на Проспекте Мира.
"Врачами скорой помощи была констатирована смерть... Нины Ивановой… После осмотра медики установили причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – говорится в материале.
- Напомним, Нина Иванова умерла на 87-м году жизни. До кончины артистка долго болела.
- Прощание с актрисой запланировано 4 декабря в Москве в прощальном зале морга 59-й больницы.
Автор: Екатерина Присяжнюк