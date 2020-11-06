СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США

В окружении Трампа ищут людей, которые расскажут ему о реальной ситуации, связанной с выборами президента США.
Действующий президент США Дональд Трамп намерен до последнего бороться за кресло главы государства и не планирует признавать своего поражения на выборах. Его окружение пытается найти людей, которые расскажут политику о реальной ситуации.
Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух советников Трампа и еще один близкий к хозяину Белого дома источник, политик будет всеми силами в юридической плоскости оспаривать результаты президентских выборов.
"Он в боевом режиме. Он считает, что ему выгодно бороться", - считает собеседник телеканала.
Кроме того, инсайдеры канала отмечают, что в данный момент представители Трампа ищут тех, кто сможет рассказать ему о реальном положении вещей. Не исключено, что для разговора с Трампом привлекут его дочь Иванку Трамп или зятя Джареда Кушнера.Читайте такжеТрамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление
Выборы президента США
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он может рассчитывать на 264 голоса выборщика. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.
- Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу "демократа" Джо Байдена.
- В Джорджии уже заявили о готовности пересчитать голоса, тогда как у Байдена пообещали фактически выгнать Трампа из Белого дома в том случае, если он откажется признавать поражение.
- Байден опередил Трампа в Пенсильвании – в случае победы в этом штате "демократ" сможет рассчитывать на 306 голосов выборщиков, тогда как для победы на выборах достаточно набрать 270 голосов.