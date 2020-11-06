СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США

Трамп намерен оспаривать результаты голосования в суде / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп намерен до последнего бороться за кресло главы государства и не планирует признавать своего поражения на выборах. Его окружение пытается найти людей, которые расскажут политику о реальной ситуации.

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух советников Трампа и еще один близкий к хозяину Белого дома источник, политик будет всеми силами в юридической плоскости оспаривать результаты президентских выборов.

"Он в боевом режиме. Он считает, что ему выгодно бороться", - считает собеседник телеканала.

Кроме того, инсайдеры канала отмечают, что в данный момент представители Трампа ищут тех, кто сможет рассказать ему о реальном положении вещей. Не исключено, что для разговора с Трампом привлекут его дочь Иванку Трамп или зятя Джареда Кушнера.Читайте такжеТрамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление

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