"Сотрясает воздух": в России разозлились на Санду из-за русских миротворцев

Российский политик Алексей Пушков разразился большой тирадой в Twitter в адрес нового президента Молдовы Майи Санду.
Российский сенатор Алексей Пушков оценил требование избранного президента Молдовы Майи Санду вывести воинский контингент миротворцев из Приднестровья.
Об этом политик написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Пушков обратил внимание на то, что Санду сделала вывод контингента миротворцев главной темой собственной внутренней политики.
Однако, по его мнению, ее в этом глобально не поддержат правительство и парламент Молдовы, а также жители самого Приднестровья (в том числе и 220 тысяч людей с российскими паспортами, которые там проживают).
"Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет", — констатировал Пушков.
Ситуация в Приднестровье – о чем сообщалось ранее:
- 2 декабря глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинев пытается в очередной раз поднять искусственную проблему вывода российских войск из Приднестровья.
- 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
- 30 ноября президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья.
Автор: Дмитрий Видоменко