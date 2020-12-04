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"Сотрясает воздух": в России разозлились на Санду из-за русских миротворцев

4 декабря 2020, 09:30

Российский политик Алексей Пушков разразился большой тирадой в Twitter в адрес нового президента Молдовы Майи Санду.

Пушков
Алексей Пушков / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков оценил требование избранного президента Молдовы Майи Санду вывести воинский контингент миротворцев из Приднестровья.

Об этом политик написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Пушков обратил внимание на то, что Санду сделала вывод контингента миротворцев главной темой собственной внутренней политики.

Однако, по его мнению, ее в этом глобально не поддержат правительство и парламент Молдовы, а также жители самого Приднестровья (в том числе и 220 тысяч людей с российскими паспортами, которые там проживают).

"Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет", — констатировал Пушков.

Ситуация в Приднестровье – о чем сообщалось ранее:

  • 2 декабря глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинев пытается в очередной раз поднять искусственную проблему вывода российских войск из Приднестровья.
  • 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
  • 30 ноября президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья.
новости России миротворцы Приднестровье Алексей Пушков
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