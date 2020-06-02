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Громкое обвинение: в Европе упрекнули Украину в невыполнении рекомендаций

2 июня 2020, 15:34

Рекомендации были даны Украине еще в 2017 году.

Совет Европы
Украина не выполняет рекомендации, заявили в Совете Европы / REUTERS

Украина за три года не выполнила две рекомендации Совета Европы по изменению законодательства для защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества и ромов.

Как говорится в отчете СЕ, еще в 2017 году Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы настоятельно рекомендовала украинской власти включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве признака в Уголовный кодекс, а также ко всем обстоятельств, отягчающим наказание за преступления.

Речь шла о статье 161 Уголовного кодекса, где речь идет о наказании за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Во втором случае - о статье 67, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание.

При этом поправки в Уголовный кодекс, которые вступили в силу в октябре 2019 года, включали признак "сексуальной принадлежности", отмечается в документе.

Читайте такжеСовет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма"Хотя мы приветствуем включение гендера, оно не соответствует рекомендации ЕКРН", - заявила комиссия и сделала вывод, что ее рекомендация не была выполнена.

Украину также обвинили в невыполнении еще одной рекомендации об освобождении от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность, чтобы получить идентификационные документы.

"ЕКРН считает, что действующее законодательство, предусматривающее отсрочку уплаты судебных сборов, не имеет смысла для ромов, пытающихся подтвердить свою личность, поскольку, как это ни парадоксально, существует требование доказать невозможность уплаты путем предоставления суду документальных доказательств", - заявили в комиссии.

ЕКРН не выявила никаких признаков того, что законодательство когда-нибудь применялось, и пришла к выводу, что ее рекомендация не была выполнена.

Напомним, ранее в Совете Европы заявили о том, что прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным.

Совет Европы новости Украины ЛГБТ ромы
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