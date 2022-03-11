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США нанесли мощнейший удар по России

11 марта 2022, 18:25

Байден заявил, что Путин - агрессор, поэтому он должен заплатить за свои действия.

Санкции
Санкции против России / Reuters

Соединенные Штаты Америки в очередной раз ужесточили санкции против Российской Федерации.

Как заявил президента США Джо Байдена, в этот же раз запретили импорт на ряд продукций и заявили о дальнейшем препятствовании российским займам у Всемирного банка.

Какие же санкции были введены на этот раз:

  • США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России;
  • запретили поставки украшений на территорию агрессора;
  • Штаты, ЕС и G7 планируют отменить режим содействия в торговле с Россией;
  • страны G7 будут препятствовать займам со стороны агрессора у Всемирного банка, МВФ.

Президент США Джозеф Байден в очередной раз крайне жестко высказался по поводу главы Кремля.

Он заявил, что Путин - агрессор. Поэтому он должен заплатить за свои действия.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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