США нанесли мощнейший удар по России

Байден заявил, что Путин - агрессор, поэтому он должен заплатить за свои действия.
Соединенные Штаты Америки в очередной раз ужесточили санкции против Российской Федерации.
Как заявил президента США Джо Байдена, в этот же раз запретили импорт на ряд продукций и заявили о дальнейшем препятствовании российским займам у Всемирного банка.
Какие же санкции были введены на этот раз:
- США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России;
- запретили поставки украшений на территорию агрессора;
- Штаты, ЕС и G7 планируют отменить режим содействия в торговле с Россией;
- страны G7 будут препятствовать займам со стороны агрессора у Всемирного банка, МВФ.
Президент США Джозеф Байден в очередной раз крайне жестко высказался по поводу главы Кремля.
Он заявил, что Путин - агрессор. Поэтому он должен заплатить за свои действия.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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