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США учредили санкции против главы администрации Гонконга

7 августа 2020, 18:49

Чиновника обвиняют в ограничении политических свобод.

Флаги Китая и Гонконга поднимаются во время церемонии
США ввели санкции против главы администрации Гонконга / Reuters

США 7 августа учредили масштабные санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР.

Как сообщает Associated Press, в Вашингтоне приняли закон Об автономии Гонконга, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

По словам президента США Дональда Трампа, также подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Это значит, что данный район утратит торговые преференции и больше не получит американские технологии.

Читайте такжеКадыров в США попал под санкцииСанкции были учреждены после того, как в Пекине приняли закон О национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня. Документ предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга. Он вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции против 4 граждан Российской Федерации и Главного центра специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) за кибератаки.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

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