Стали известны детали переговоров Лаврова и Алиева по Нагорному Карабаху

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия и Азербайджан не видят альтернативы договоренностям по Карабаху от 9 ноября.
Азербайджан и Россия поддерживают последовательное выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Москва и Баку достигли консенсуса по вопросам условий достижения мира в контексте межконфессионального и межэтнического согласия.
Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Баку, который состоялся в субботу, 21 ноября, сообщает российское информагентство ТАСС.
По его словам, стороны подтверждают неукоснительное выполнение договоренностей по Карабаху и считают, что альтернативы им нет.
"Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного добросовестного выполнения всех элементов совместного трехстороннего заявления", - утверждает Лавров.
Также глава российского МИД добавил, что Россия и Азербайджан придерживаются единой позиции по вопросу создания условий для восстановления межконфессионального и межэтнического согласия в Нагорном Карабахе.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
"У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения", - добавил министр.
Напоследок Лавров подчеркнул, что Баку и Москва провели переговоры по ряду направлений, которые будут реализовываться в рамках существующих договоренностей при участии Армении и Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября и завершился 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении военных действий. Согласно пунктам договоренностей, Армения выводит свои войска из региона и отдает Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора Россия размещает миротворческий контингент.
- 21 ноября в Ереване прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны РФ Сергея Лаврова. Стороны обсудили вопросы разрешения нагорно-карабахского конфликта и аспекты двустороннего сотрудничества в военной сфере.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев также провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которых Баку и Москва обсудили вопросы работы миротворческого контингента в Карабахе и детали выполнения договоренностей.