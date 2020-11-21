Стали известны детали переговоров Лаврова и Алиева по Нагорному Карабаху

Позиции России и Азербайджана по вопросам разрешения конфликта в Нагорном Карабахе совпадают - Лавров / Reuters

Азербайджан и Россия поддерживают последовательное выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Москва и Баку достигли консенсуса по вопросам условий достижения мира в контексте межконфессионального и межэтнического согласия.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Баку, который состоялся в субботу, 21 ноября, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, стороны подтверждают неукоснительное выполнение договоренностей по Карабаху и считают, что альтернативы им нет.

"Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного добросовестного выполнения всех элементов совместного трехстороннего заявления", - утверждает Лавров.

Также глава российского МИД добавил, что Россия и Азербайджан придерживаются единой позиции по вопросу создания условий для восстановления межконфессионального и межэтнического согласия в Нагорном Карабахе.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

"У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения", - добавил министр.

Напоследок Лавров подчеркнул, что Баку и Москва провели переговоры по ряду направлений, которые будут реализовываться в рамках существующих договоренностей при участии Армении и Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе