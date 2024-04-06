'Там должно что-то произойти': эксперт назвал следующие потенциальные места 'хлопков' в РФ

Россия научилась обходить санкции, но ей будет трудно импортировать оборудование для нефти и газа после ударов по нефтеперерабатывающей промышленности.

https://glavred.info/world/tam-dolzhno-chto-to-proizoyti-ekspert-nazval-sleduyushchie-potencialnye-mesta-hlopkov-v-rf-10555742.html Ссылка скопирована

Эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Страна-агрессор Россия научилась обходить западные санкции, а вот преодолеть последствия ударов по нефтеперерабатывающей промышленности ей будет очень трудно.

Российским оккупантам будет сложно импортировать оборудование для нефти и газа. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Загородний соглашается с утверждением, что в определенном смысле удары украинских беспилотников по тем же НПЗ России и не только оказались более эффективными, чем западные санкции.

видео дня

"Конечно. Потому что санкции Россия научилась обходить. А вот оборудование для нефти и газа ей очень сложно импортировать, фактически невозможно. Потому что, если детали для ракет чуть ли не в чемодане можно провезти, и в России это с успехом делают, то ректификационную колонну так не привезешь. И китайцы тут, кстати, не помогут, у них у самих нет таких технологий. Поэтому это очень хороший прецедент", - отметил Загородний.

Также он высказал мнение, где именно в РФ в дальнейшем может производиться "хлопок".

"Дальше, думаю, пойдут нефтепроводы, особенно те, что ведут к портам на Балтике и в Новороссийске. А дальше - Ханты-Мансийский округ, где идет основная добыча российского газа, есть газопроводы, на которых может и должно что-то неприятное произойти", - отметил он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Атака дронов на авиабазу Морозовск в РФ 5 апреля

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены. Также отмечалось, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

После этого военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ. Он отметил, что именно сегодня, 5 апреля, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в количестве двух единиц. Эти самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова.

"Этой же ночью был нанесен очередной удар некоторыми дронами по авиабазе Морозовск, где размещалось на момент удара не менее 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 и нескольких единиц вертолетной техники, в том числе Ми-8", - отметил Коваленко.

Позже стало известно, что ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ. Украинские силы атаковали аэродромы в Курске, Энгельсе и Ейске.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред