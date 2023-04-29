"Танки и самолеты будут давать быстрее": нардеп объяснил важность резолюции США о победе Украины

Резолюция является политическим обязательством Конгресса США поддерживать политику администрации Белого дома, направленную на победу Украины в войне.

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Нардеп объяснил важность резолюции США о победе Украины/ Википедия, Главред, УНИАН

В Соединенных Штатах на днях представили двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Такой документ является политическим обязательством американского Конгресса поддерживать ту политику администрации Белого дома, которая будет направлена на достижение конкретного результата – победы Украины в войне.

Значение этого документа для Украины объяснил народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в интервью Главреду. Он отмечает, что исполнительная ветвь власти в США будет определять, как именно реализовать эти обязательства.

"Так, у Конгресса и правительства США могут быть разные взгляды на то, что в первую очередь нужно, сколько нужно, но это означает, что Конгресс и Белый дом будут сотрудничать, потому что аналогичная политика декларируется и органами исполнительной власти, и президентом США, и министрами США", – отмечает Яременко.

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Он подчеркнул, что такой документ означает, что Украине могут быстрее предоставлять необходимую технику и вооружение.

"Это свидетельствует о существовании единства, а это означает высокую вероятность, что в случае достижения в США конкретных шагов они быстро будут реализовывать их в пользу Украины. То есть быстро будут находить деньги, танки, самолеты или то, о чем мы договоримся с США и с чем США согласятся", – пояснил нардеп.

Смотрите видео о том, что нардеп и дипломат Богдан Яременко рассказал интервью Главреду о том, что на практике означает резолюция конгрессменов США относительно победы Украины:

Помощь Украине от США

Напомним, в Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ. В документе отмечается, что Палата представителей США:

подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина одержала победу над вторжением (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;

считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что танки М1 Abrams планируют передать Вооруженным силам Украины до конца 2023 года. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. По его словам, вскоре Соединенные Штаты планируют доставить в Германию танки Abrams для обучения украинских военных. Они будут немного отличаться от основных, которые предназначены для использования непосредственно на фронте.

Также ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи отмечал, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. ВСУ продолжают готовиться к мощному контрнаступлению.

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