Тегеран истерит из-за подозрения Киева генералу КСИР, помогавшему РФ бить дронами

Иран отрицает официальную информацию Украины о том, что один из бригадных генералов Корпуса стражей исламской революции в 2022 году на оккупированной части Украины занимался обучением российских военных.
Представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани назвал "безосновательными" заявления о том, что иранский офицер находился в Украине для обучения российских войск, и добавил, что они делаются "с конкретными политическими мотивами и целями".
По его словам, Тегеран якобы придерживается "принципиальной позиции" и выступает против войны, призывает "остановить конфликт и решить споры между Россией и Украиной мирным путем".
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Детали обвинения иранскому топ-генералу
Отметим, что ранее Офис генерального прокурора заявил об объявлении подозрения иранскому бригадному генералу.
По данным следствия, что в сентябре 2022 года подозреваемый прибыл во временно оккупированный Крым во главе делегации из восьми иранских инструкторов, которые обучали россиян использовать иранские дроны и "принимали непосредственное участие" в их запуске по целям в Украине.
Военная помощь Ирана РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Иран продолжит вооружать РФ. Главную роль в управлении Ираном играет духовный лидер – аятолла Али Хаменеи, напомнил Александр Кочетков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Иран передал России баллистику для ударов до 700 км. Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений.
Как сообщалось ранее, Россия помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники. Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.
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