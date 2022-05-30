Теперь у нас нет ограничений: НАТО заявило о намерении разместить войска в Восточной Европе

НАТО имеет право разместить войска в Восточной Европе / Reuters, УНИАН

Россия грубо нарушила договор с НАТО от 1997 года. В нем говорилось о том, что РФ не будет нападать на соседние государства и проводить консультации с Альянсом. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Guardian.

Россия нарушила договор, напав на Украину. Таким образом можно считать, что Москва прекратила консультации с оборонным блоком.

Также в договоре говорилось о том, что НАТО и Россия не должны наращивать угрожающее вооружение в определенных регионах Европы. Однако, учитывая то, что РФ нарушила догорел, теперь НАТО имеет полное право усилить свой фланг в Восточной Европе.

"Они приняли решение, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, но они и этого не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию", – сказал Джоанэ.

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, 18 мая представители Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Теперь заявки стран должно согласовать каждое из 30 государств-союзников в Североатлантическом альянсе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он считает эти страны убежищем для "террористических организаций". Эрдоган уточнил, что в Финляндии и Швеции ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

Впоследствии Эрдоган заявил, что ждет решения этого вопроса и требует снятия эмбарго на поставки оружия, которое было наложено после начала вторжения турецких сил в Сирию в 2019 году.

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