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Тихановская анонсировала новый масштабный марш оппозиции

5 сентября 2020, 21:58

Марш единства состоится в воскресенье, 6 сентября.

Тихановская
Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала новое видеообращение для своих соратников.

Как сообщает Telegram-канал Пул первой, она призвала граждан республики выйти 6 сентября на Марш единства.

"Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните: пока мы вместе, мы сила", — сказала Тихановская.

По ее словам, Марш единства состоится в воскресенье, 6 сентября, в 14:00.

Как известно, 11 августа Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Кадры ее отъезда опубликовали белорусские пограничники.

Спустя несколько дней она выступила с рядом заявлений и призвала белорусов и местные органы власти оказывать сопротивление режиму Лукашенко.

Также Тихановская выступила с инициативой создания координационного совета по вопросам мирной передачи власти и попросила белорусских мэров организовать мирные акции с целью остановить насилие на улицах Беларуси.

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Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

Ранее в Минске прошли массовые студенческие акции протеста.

В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.

Накануне в Минске произошли задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.

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Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета.

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