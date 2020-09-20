Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала Марш справедливости, который прошел в Беларуси 21 сентября.

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал Пул первой.

По словам Тихановской, сегодня белорусы снова показали всему миру, что мирный протест не затихает ни в Минске, ни в регионах.

"Люди выходят на марши, даже несмотря на задержания, предупредительные выстрелы в воздух, пускание газа и колонны военной техники в городах", - подчеркнула она.

Тихановская напомнила, что в ходе протестов задержано больше 100 человек и среди них Олег Моисеев - член Основного состава Координационного совета, который является ее доверенным лицом.

"Олег должен быть освобожден, как и все задержанные и политзаключенные. Каждый белорус в своей стране имеет право быть свободным гражданином. Каждый сотрудник силовых структур имеет право не исполнять приказы против собственного народа", - добавила Тихановская.

Напомним, в Минске и во многих городах Беларуси в воскресенье, 20 сентября, состоялись массовые акции протеста. Произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.

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