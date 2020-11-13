Тихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко

Власти не знают границ в применении насилия, борьба будет продолжаться - Тихановская / Скриншот YouTube

Проявление насилия со стороны властей против активистов на протестах в Беларуси может привести к тому, что люди перейдут к партизанской форме борьбы с правящим режимом Александра Лукашенко.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя события в Беларуси, сообщает gazetaprawna.pl.

Политик считает, что режим Лукашенко приближается к поражению, так как власти не идут на компромисс и продолжают бороться с активистами. Не исключено, что в связи с действиями режима люди перейдут к партизанской форме борьбы.

"Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия", - сказала Тихановская.Читайте такжеЛукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан

Кроме того, она дала положительную оценку забастовке в Беларуси и считает, что таким образом белорусы показали свою позицию.

"Люди хорошо отреагировали. Всегда можно попросить большего, но мы благодарны всем, кто осмелился продемонстрировать свою гражданскую позицию", - подчеркнула Светлана Тихановская.

События в Беларуси