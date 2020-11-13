Тихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко

По словам Светланы Тихановской, забастовка в Беларуси оказалась успешной.
Проявление насилия со стороны властей против активистов на протестах в Беларуси может привести к тому, что люди перейдут к партизанской форме борьбы с правящим режимом Александра Лукашенко.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя события в Беларуси, сообщает gazetaprawna.pl.
Политик считает, что режим Лукашенко приближается к поражению, так как власти не идут на компромисс и продолжают бороться с активистами. Не исключено, что в связи с действиями режима люди перейдут к партизанской форме борьбы.
"Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия", - сказала Тихановская.Читайте такжеЛукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан
Кроме того, она дала положительную оценку забастовке в Беларуси и считает, что таким образом белорусы показали свою позицию.
"Люди хорошо отреагировали. Всегда можно попросить большего, но мы благодарны всем, кто осмелился продемонстрировать свою гражданскую позицию", - подчеркнула Светлана Тихановская.
События в Беларуси
- В Беларуси продолжаются акции протестов против режима Александра Лукашенко. 8 ноября в стране прошел Марш народовластия, в ходе которого были задержаны около 1000 активистов.
- Оппозиция 6 ноября намеревалась провести акцию Женский марш, но сотрудники правоохранительных органов сорвали мероприятие. Журналист Илья Добротвор считает, что власти ставят перед собой задачу задержания как можно большего количества людей.
- 12 ноября в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко. Накануне активист был избит силовиками. Врачи боролись за жизнь человека, но спасти его не удалось. В связи с гибелью Бондаренко в ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против правящего режима Беларуси.