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Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала

13 ноября 2020, 21:13

Оппозиционер назвала свою страну "местом преступления".

Тихановская
Тихановская объявила о создании народного трибунала / Reuters

Лидер оппозиции Беларуси и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о планах по созданию в стране народного трибунала.

В своем Telegram-канале она заявила, что государство "окончательно превратилась в место преступления", а Александр Лукашенко и его пособники стали "террористической организацией, которая должна ответить за свои преступления".

"Я объявляю народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки", — написала оппозиционер.

Тихановская представила план народного трибунала, согласно которому каждый беларус сможет отправить свидетельства беззакония в централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс народного обвинения будет проведен на платформе Голос, где каждый гражданин сможет проголосовать за обвинение подозреваемых.

Читайте такжеТихановская выдвинула три условия властям Беларуси"Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", — написала она.

По словам политика, 20 декабря будут известны результаты народного голосования, и Беларусь выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения и "покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".

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