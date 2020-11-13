Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала

Оппозиционер назвала свою страну "местом преступления".
Лидер оппозиции Беларуси и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о планах по созданию в стране народного трибунала.
В своем Telegram-канале она заявила, что государство "окончательно превратилась в место преступления", а Александр Лукашенко и его пособники стали "террористической организацией, которая должна ответить за свои преступления".
"Я объявляю народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки", — написала оппозиционер.
Тихановская представила план народного трибунала, согласно которому каждый беларус сможет отправить свидетельства беззакония в централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс народного обвинения будет проведен на платформе Голос, где каждый гражданин сможет проголосовать за обвинение подозреваемых.
Читайте такжеТихановская выдвинула три условия властям Беларуси"Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", — написала она.
По словам политика, 20 декабря будут известны результаты народного голосования, и Беларусь выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения и "покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".
Новости Беларуси
Александр Лукашенко в конце августа публично обвинил Украину и Владимира Зеленского во вмешательстве во внутриполитическую ситуацию Беларуси и финансировании белорусской оппозиции.
В связи с такими заявлениями, а также из-за выдачи Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве, в Киеве приняли решение о пересмотре дипломатических отношений с Минском и не исключили ввода санкций против Беларуси.
Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, официальный Киев с 5 ноября называет белорусского президента без статуса и должности – Александр Лукашенко.
13 ноября Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский стремительно теряет президентский рейтинг и сам может столкнуться с проблемами легитимности, поэтому должен молчать.